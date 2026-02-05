Суд назначил 18 лет жителю Подмосковья за подготовку теракта

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Второй Западной Окружной военный суд приговорил Николая Маковского к 18 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта на железной дороге в подмосковном Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Маковский должен был в определённое время установить башмак на рельсы. Осуществить задуманное ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В суде вину свою он не признал и назвал дело против него сфабрикованным.