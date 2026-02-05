Рейтинг@Mail.ru
Суд назначил 18 лет жителю Подмосковья за подготовку теракта - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/sud-2072561555.html
Суд назначил 18 лет жителю Подмосковья за подготовку теракта
Суд назначил 18 лет жителю Подмосковья за подготовку теракта - РИА Новости, 05.02.2026
Суд назначил 18 лет жителю Подмосковья за подготовку теракта
Второй Западной Окружной военный суд приговорил Николая Маковского к 18 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта на железной дороге в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:30:00+03:00
2026-02-05T20:30:00+03:00
происшествия
украина
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20250221/diversiya-2000869323.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Украина, Домодедово (аэропорт)
Суд назначил 18 лет жителю Подмосковья за подготовку теракта

Суд назначил 18 лет жителю Подмосковья за подготовку теракта на ж/д путях

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Второй Западной Окружной военный суд приговорил Николая Маковского к 18 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта на железной дороге в подмосковном Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Маковский был признан виновным в госизмене, участие в террористическом сообществе и подготовке теракта.
"Суд приговорил Маковского к 18 годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
В суде было установлено, что с января 2024 по февраль 2025 года представитель ГУР МО Украины создал террористическое сообщество, в которое среди прочих лиц вошёл и Маковский. Участники готовили теракт на на железнодорожных путях станции "309 км" в подмосковном Домодедово. Террористы планировали установить на рельсах сбрасывающий башмак, что привело бы к крушению подвижного состава поезда и создавало бы угрозу гибели людей.
Маковский должен был в определённое время установить башмак на рельсы. Осуществить задуманное ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В суде вину свою он не признал и назвал дело против него сфабрикованным.
Оглашение приговора жителю Подольска, устроившего диверсию на железной дороге в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Жителя Подольска осудили за диверсию по заданию Киева и попытку сжечь Коран
21 февраля 2025, 17:37
 
ПроисшествияУкраинаДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала