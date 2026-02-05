https://ria.ru/20260205/sud-2072561555.html
Суд назначил 18 лет жителю Подмосковья за подготовку теракта
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Второй Западной Окружной военный суд приговорил Николая Маковского к 18 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта на железной дороге в подмосковном Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Маковский был признан виновным в госизмене, участие в террористическом сообществе и подготовке теракта.
"Суд приговорил Маковского к 18 годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
В суде было установлено, что с января 2024 по февраль 2025 года представитель ГУР МО Украины
создал террористическое сообщество, в которое среди прочих лиц вошёл и Маковский. Участники готовили теракт на на железнодорожных путях станции "309 км" в подмосковном Домодедово
. Террористы планировали установить на рельсах сбрасывающий башмак, что привело бы к крушению подвижного состава поезда и создавало бы угрозу гибели людей.
Маковский должен был в определённое время установить башмак на рельсы. Осуществить задуманное ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В суде вину свою он не признал и назвал дело против него сфабрикованным.