https://ria.ru/20260205/sud-2072560978.html
Суд в Польше не назначил дату продолжения процесса по делу Бутягина
Суд в Польше не назначил дату продолжения процесса по делу Бутягина - РИА Новости, 05.02.2026
Суд в Польше не назначил дату продолжения процесса по делу Бутягина
Окружной суд Варшавы до сих пор не определил дату продолжения заседания по делу экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:26:00+03:00
2026-02-05T20:26:00+03:00
2026-02-05T20:26:00+03:00
в мире
украина
варшава
польша
александр бутягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061322252_0:361:718:765_1920x0_80_0_0_e4b684b86cee94b5607687a67193ca67.jpg
https://ria.ru/20260127/sud-2070647775.html
украина
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061322252_27:345:612:784_1920x0_80_0_0_f2449f4ecbb09db43ac11c21fd2f5fa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, варшава, польша, александр бутягин
В мире, Украина, Варшава, Польша, Александр Бутягин
Суд в Польше не назначил дату продолжения процесса по делу Бутягина
Суд Варшавы не назначил дату продолжения процесса по делу Бутягина
ВАРШАВА, 5 фев - РИА Новости. Окружной суд Варшавы до сих пор не определил дату продолжения заседания по делу экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Данное дело пока отсутствует в имеющемся у нас перечне. Заседание пока не назначено", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что назначить дату и время рассмотрения должен судья Дариуш Любовский, который начинал его рассматривать.
Первое и на данный момент последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина
состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса. При этом дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины
за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму
. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы
, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.