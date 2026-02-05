Суд в Польше не назначил дату продолжения процесса по делу Бутягина

ВАРШАВА, 5 фев - РИА Новости. Окружной суд Варшавы до сих пор не определил дату продолжения заседания по делу экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Данное дело пока отсутствует в имеющемся у нас перечне. Заседание пока не назначено", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что назначить дату и время рассмотрения должен судья Дариуш Любовский, который начинал его рассматривать.

Первое и на данный момент последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса. При этом дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму . Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы , Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.