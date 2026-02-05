Рейтинг@Mail.ru
15:06 05.02.2026
Суд приступил к изучению доказательств защиты по делу Митрошиной
Суд приступил к изучению доказательств защиты по делу Митрошиной
Суд приступил к изучению доказательств защиты по делу Митрошиной

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы перешёл к изучению доказательств защиты по делу блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил Юсупов.
"Мы перешли к представлению доказательств стороны защиты, соответственно, на следующем заседании 12 марта доказательства будем представлять мы", - сказал собеседник агентства.
В четверг в суде были допрошены сестра блогера и сотрудник Федеральной налоговой службы.
Ранее в суде Митрошина заявила, что вину признает частично - она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.
Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Юрист Митрошиной заявил в суде, что она заинтересована в погашении долга
14 января, 15:02
 
