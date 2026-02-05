Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве. Архивное фото

Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве

Суд приступил к изучению доказательств защиты по делу Митрошиной

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы перешёл к изучению доказательств защиты по делу блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил Юсупов.

"Мы перешли к представлению доказательств стороны защиты, соответственно, на следующем заседании 12 марта доказательства будем представлять мы", - сказал собеседник агентства.

В четверг в суде были допрошены сестра блогера и сотрудник Федеральной налоговой службы.

Ранее в суде Митрошина заявила, что вину признает частично - она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.

Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ . По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве