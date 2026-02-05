https://ria.ru/20260205/sud-2072475244.html
Суд приступил к изучению доказательств защиты по делу Митрошиной
Суд приступил к изучению доказательств защиты по делу Митрошиной - РИА Новости, 05.02.2026
Суд приступил к изучению доказательств защиты по делу Митрошиной
Тверской суд Москвы перешёл к изучению доказательств защиты по делу блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, рассказал РИА Новости ее... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:06:00+03:00
2026-02-05T15:06:00+03:00
2026-02-05T15:06:00+03:00
происшествия
москва
россия
александра митрошина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059708208_0:127:3097:1869_1920x0_80_0_0_d8a84664d38ede8454af27de9dfe3d8d.jpg
https://ria.ru/20260114/mitroshina-2067828424.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059708208_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_676ac8a7896e7d74f0cf53fef50bea48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, александра митрошина
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина
Суд приступил к изучению доказательств защиты по делу Митрошиной
Суд в Москве изучает доказательства защиты по делу блогера Митрошиной
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы перешёл к изучению доказательств защиты по делу блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил Юсупов.
"Мы перешли к представлению доказательств стороны защиты, соответственно, на следующем заседании 12 марта доказательства будем представлять мы", - сказал собеседник агентства.
В четверг в суде были допрошены сестра блогера и сотрудник Федеральной налоговой службы.
Ранее в суде Митрошина
заявила, что вину признает частично - она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.
Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ
. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве
.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.