Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае будут судить мужчину, сажавшего пасынка на цепь - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/sud-2072411118.html
В Пермском крае будут судить мужчину, сажавшего пасынка на цепь
В Пермском крае будут судить мужчину, сажавшего пасынка на цепь - РИА Новости, 05.02.2026
В Пермском крае будут судить мужчину, сажавшего пасынка на цепь
Пермяк, который наказывал своего 10-летнего пасынка, сажая на цепь возле кровати, отправится под суд, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:00:00+03:00
2026-02-05T12:00:00+03:00
происшествия
россия
краснокамск
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20260203/moskva-2071985098.html
россия
краснокамск
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснокамск, пермский край
Происшествия, Россия, Краснокамск, Пермский край
В Пермском крае будут судить мужчину, сажавшего пасынка на цепь

В Пермском крае будут судить мужчину за истязания пасынка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Пермяк, который наказывал своего 10-летнего пасынка, сажая на цепь возле кровати, отправится под суд, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в июле 2025 года в Краснокамске мужчина наказывал своего 10-летнего пасынка за провинности, сажая на цепь. Он с помощью замка прикрепил ее к ноге мальчика, а второй конец пристегнул к ножке двухъярусной кровати. Мальчик просидел на цепи целую неделю. В конце лета отчим еще раз таким же образом наказал ребенка.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Краснокамска. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в отношении матери мальчика, которая знала обо всем, проводится процессуальная проверка по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Москве спасли ребенка, закрытого в машине в мороз
3 февраля, 16:23
 
ПроисшествияРоссияКраснокамскПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала