В Пермском крае будут судить мужчину, сажавшего пасынка на цепь

ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Пермяк, который наказывал своего 10-летнего пасынка, сажая на цепь возле кровати, отправится под суд, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в июле 2025 года в Краснокамске мужчина наказывал своего 10-летнего пасынка за провинности, сажая на цепь. Он с помощью замка прикрепил ее к ноге мальчика, а второй конец пристегнул к ножке двухъярусной кровати. Мальчик просидел на цепи целую неделю. В конце лета отчим еще раз таким же образом наказал ребенка.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Краснокамска. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в отношении матери мальчика, которая знала обо всем, проводится процессуальная проверка по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
