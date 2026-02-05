https://ria.ru/20260205/sud-2072398020.html
В Запорожской области отца и сына осудили за диверсию
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Житель Запорожской области приговорен к почти 12,5 годам колонии за диверсионную деятельность в пользу Украины, ранее за аналогичные преступления более длительный срок получил его сын, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
"УФСБ России
по Запорожской области
выявлена и пресечена деятельность жителя Михайловского района Запорожской области Пержинского Владимира Леонидовича, 1969 г.р., участника диверсионного сообщества, созданного и координируемого с территории Украины… За диверсию, участие в диверсионном сообществе, незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств он приговорен к 12 годам и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 1 млн рублей", - говорится в релизе.
Суд установил, что Пержинский в 2023 году "помогал вести противоправную деятельность своему сыну" Марку, прошедшему обучение в Запорожье
по осуществлению диверсий. Вместе они перевозили и хранили дома огнестрельное оружие, патроны, гранаты и иные средства поражения, "а также участвовали в подготовке и совершении диверсий на территории Запорожской области". При их задержании обнаружены и изъяты два АК-74, более 5 тысяч патронов, 3 кг взрывчатого вещества, более 30 гранат, взрыватели, электродетонаторы и другие боеприпасы.
Ранее Запорожский облсуд назначил Марку Пержинскому 15 лет колонии строгого режима со штрафом 1 миллион рублей.
Приговоры в законную силу не вступили.