В Запорожской области отца и сына осудили за диверсию

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Житель Запорожской области приговорен к почти 12,5 годам колонии за диверсионную деятельность в пользу Украины, ранее за аналогичные преступления более длительный срок получил его сын, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.