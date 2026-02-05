«

"Уважаемый премьер-министр Стармер, просто прочтите 10 случайных комментариев от пользователей X к вашему посту, поймите, что люди думают о ваших усилиях, подайте в отставку и искупите вину. Дайте шанс западной цивилизации", - написал Дмитриев в соцсети X.