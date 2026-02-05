Рейтинг@Mail.ru
Самолет-разведчик ВМС США пролетел у Крыма - РИА Новости, 05.02.2026
23:58 05.02.2026
Самолет-разведчик ВМС США пролетел у Крыма
Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon летал над Черным морем у Крыма и Сочи, выяснило РИА Новости на основе полетных данных. РИА Новости, 05.02.2026
сочи
черное море
республика крым
военно-морские силы сша
boeing p-8a poseidon
сочи
черное море
республика крым
сочи, черное море, республика крым, военно-морские силы сша, boeing p-8a poseidon, происшествия
Сочи, Черное море, Республика Крым, Военно-морские силы США, Boeing P-8A Poseidon, Происшествия
CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A PoseidonАмериканский самолет Boeing P-8A Poseidon
CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon летал над Черным морем у Крыма и Сочи, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Американский самолет вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Черным морем вдоль Крыма в сторону Сочи.
Самолет развернулся в 200 километрах от Сочи и вернулся назад на военную базу Сигонелла.
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи
4 ноября 2025, 04:01
 
СочиЧерное мореРеспублика КрымВоенно-морские силы СШАBoeing P-8A PoseidonПроисшествия
 
 
