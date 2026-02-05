https://ria.ru/20260205/ssha-2072580450.html
Самолет-разведчик ВМС США пролетел у Крыма
Самолет-разведчик ВМС США пролетел у Крыма - РИА Новости, 05.02.2026
Самолет-разведчик ВМС США пролетел у Крыма
Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon летал над Черным морем у Крыма и Сочи, выяснило РИА Новости на основе полетных данных. РИА Новости, 05.02.2026
происшествия
Самолет-разведчик ВМС США пролетел у Крыма
Самолет-разведчик ВМС США пролетел у Крыма и Сочи