Появились новые детали по соглашению Аргентины и США

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Соглашение о торговле, подписанное в четверг между Аргентиной и США, направлено на снижение пошлин и на инвестиции в энергетику и критические минералы, сообщила пресс-служба президента латиноамериканской страны.