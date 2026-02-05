https://ria.ru/20260205/ssha-2072577935.html
Появились новые детали по соглашению Аргентины и США
Соглашение о торговле, подписанное в четверг между Аргентиной и США, направлено на снижение пошлин и на инвестиции в энергетику и критические минералы, сообщила РИА Новости, 05.02.2026
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Соглашение о торговле, подписанное в четверг между Аргентиной и США, направлено на снижение пошлин и на инвестиции в энергетику и критические минералы, сообщила пресс-служба президента латиноамериканской страны.
"Цель соглашения - сократить пошлины и иные барьеры, облегчить торговлю товарами и услугами, модернизировать таможенные процедуры, и продвигать инвестиции в такие стратегические сектора, как энергетика, критические минералы, инфраструктура, технологии", - говорится в сообщении.
Подписанный документ, который будет направлен на одобрение в парламент, подтверждает решение властей открыть Аргентину
миру и оставить позади десятилетия изоляции.
Ранее в четверг глава МИД республики Пабло Кирно сообщил, что США
и Аргентина подписали двустороннее торговое и инвестиционное соглашение.