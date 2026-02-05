Рейтинг@Mail.ru
США будут обсуждать с Россией новый договор по ядерному оружию - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/ssha-2072577316.html
США будут обсуждать с Россией новый договор по ядерному оружию
США будут обсуждать с Россией новый договор по ядерному оружию - РИА Новости, 05.02.2026
США будут обсуждать с Россией новый договор по ядерному оружию
США будут обсуждать с РФ идею выработки нового договора по ядерному оружию взамен ДСНВ, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T23:05:00+03:00
2026-02-05T23:05:00+03:00
в мире
сша
россия
каролин левитт
дональд трамп
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7858b190c3519e219fe8e06444f4769a.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072572205.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48841cb1e1e9ded4321bdda2472912a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, каролин левитт, дональд трамп, договор снв-3
В мире, США, Россия, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Договор СНВ-3
США будут обсуждать с Россией новый договор по ядерному оружию

Белый дом: США обсудят с Россией выработку нового договора по ядерному оружию

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. США будут обсуждать с РФ идею выработки нового договора по ядерному оружию взамен ДСНВ, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) хочет, чтобы наши ядерные эксперты работали над новым, улучшенным и современным договором, рассчитанным на длительный срок в будущем. Это США продолжат обсуждать с россиянами", - сообщила Левитт на брифинге.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ
Вчера, 21:55
 
В миреСШАРоссияКаролин ЛевиттДональд ТрампДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала