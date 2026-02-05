https://ria.ru/20260205/ssha-2072577316.html
США будут обсуждать с Россией новый договор по ядерному оружию
США будут обсуждать с Россией новый договор по ядерному оружию - РИА Новости, 05.02.2026
США будут обсуждать с Россией новый договор по ядерному оружию
США будут обсуждать с РФ идею выработки нового договора по ядерному оружию взамен ДСНВ, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 05.02.2026
