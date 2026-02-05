https://ria.ru/20260205/ssha-2072577043.html
Трамп готов к дипломатическим контактам с Кубой, заявили в Белом доме
Трамп готов к дипломатическим контактам с Кубой, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что контакты между США и Кубой уже ведутся и что президент США Дональд Трамп готов к дипломатии. РИА Новости, 05.02.2026
в мире
сша
куба
каролин левитт
дональд трамп
сша
куба
в мире, сша, куба, каролин левитт, дональд трамп
В мире, США, Куба, Каролин Левитт, Дональд Трамп
