Рейтинг@Mail.ru
Трамп готов к дипломатическим контактам с Кубой, заявили в Белом доме - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/ssha-2072577043.html
Трамп готов к дипломатическим контактам с Кубой, заявили в Белом доме
Трамп готов к дипломатическим контактам с Кубой, заявили в Белом доме - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп готов к дипломатическим контактам с Кубой, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что контакты между США и Кубой уже ведутся и что президент США Дональд Трамп готов к дипломатии. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T23:01:00+03:00
2026-02-05T23:01:00+03:00
в мире
сша
куба
каролин левитт
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071115344.html
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба, каролин левитт, дональд трамп
В мире, США, Куба, Каролин Левитт, Дональд Трамп
Трамп готов к дипломатическим контактам с Кубой, заявили в Белом доме

Левитт заявила о готовности Трампа к дипломатическим контактам с Кубой

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что контакты между США и Кубой уже ведутся и что президент США Дональд Трамп готов к дипломатии.
"Президент всегда готов к дипломатическим контактам, и я считаю, что именно это сейчас и происходит, в том числе с кубинским правительством", - сказала Левитт журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
30 января, 03:16
 
В миреСШАКубаКаролин ЛевиттДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала