США и Аргентина подписали торговое соглашение
21:19 05.02.2026
США и Аргентина подписали торговое соглашение
США и Аргентина подписали торговое соглашение

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. США и Аргентина подписали двустороннее торговое и инвестиционное соглашение, сообщил глава МИД республики Пабло Кирно.
"Мы только что вышли с подписания соглашения о двусторонней торговли и инвестициях между Аргентиной и США", - написал Кирно в соцсети X в четверг.
Министр не привел деталей соглашения, отметив лишь, что Аргентина будет процветать.
