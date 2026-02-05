https://ria.ru/20260205/ssha-2072569364.html
США и Аргентина подписали торговое соглашение
США и Аргентина подписали торговое соглашение - РИА Новости, 05.02.2026
США и Аргентина подписали торговое соглашение
США и Аргентина подписали двустороннее торговое и инвестиционное соглашение, сообщил глава МИД республики Пабло Кирно. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T21:19:00+03:00
2026-02-05T21:19:00+03:00
2026-02-05T21:26:00+03:00
в мире
аргентина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47eeeaa5452b1132e459e0309c6442cc.jpg
https://ria.ru/20260205/ssha-2072567502.html
аргентина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88478d4663ccf85d9bceae7547be8d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, сша
США и Аргентина подписали торговое соглашение
США и Аргентина подписали двустороннее торговое соглашение