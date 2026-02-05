Рейтинг@Mail.ru
США не откажутся от присутствия на острове Диего-Гарсия, заявил Трамп
21:02 05.02.2026 (обновлено: 21:11 05.02.2026)
США не откажутся от присутствия на острове Диего-Гарсия, заявил Трамп
США не откажутся от присутствия на острове Диего-Гарсия, заявил Трамп - РИА Новости, 05.02.2026
США не откажутся от присутствия на острове Диего-Гарсия, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит подрыва своего военного присутствия на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и при необходимости РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T21:02:00+03:00
2026-02-05T21:11:00+03:00
в мире, сша, индийский океан, вашингтон (штат), дональд трамп, кир стармер
В мире, США, Индийский океан, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Кир Стармер
США не откажутся от присутствия на острове Диего-Гарсия, заявил Трамп

Трамп: США не откажутся от присутствия на острове Диего-Гарсия

© REUTERS / Al DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит подрыва своего военного присутствия на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и при необходимости готов обеспечить защиту базы военным путем.
"Если соглашение об аренде когда-нибудь сорвется или кто-либо будет угрожать либо подвергать опасности операции США и наши силы на этой базе, я оставляю за собой право военным образом обеспечить безопасность и усилить американское присутствие на Диего-Гарсия", - написал Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что база имеет большое значение для обеспечения национальной безопасности США благодаря своему стратегическому расположению в Индийском океане. Он добавил, что никогда не позволит, чтобы присутствие США на столь важном объекте было подорвано или поставлено под угрозу.
Трамп также сообщил об "очень продуктивных" обсуждениях по острову с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Президент Кубы прокомментировал слова Трампа о санкциях
Вчера, 18:24
 
