США не откажутся от присутствия на острове Диего-Гарсия, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит подрыва своего военного присутствия на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и при необходимости готов обеспечить защиту базы военным путем.