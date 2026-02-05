Источник: США на Ближнем Востоке пытаются оказать давление на Иран

ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Военное присутствие США на Ближнем Востоке направлено на оказание давления на Иран в вопросе переговоров по иранскому ядерному досье, заявил РИА Новости иранский осведомленный источник.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия. По данным колумниста Hürriyet, в период, когда США рассматривали возможность силового сценария, Турция вмешалась с целью перевести противоречия в переговорную плоскость. Он утверждает, что благодаря контактам Анкары с Вашингтоном американскую сторону удалось склонить к диалогу с Ираном.
Шестого февраля глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начнут переговоры, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и состоится впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций).