https://ria.ru/20260205/ssha-2072546131.html
Лавров назвал причину антироссийских шагов США
Лавров назвал причину антироссийских шагов США - РИА Новости, 05.02.2026
Лавров назвал причину антироссийских шагов США
Администрация президента США Дональда Трампа вынуждена делать антироссийские шаги, чтобы сохранить лояльность русофобского крыла внутри США, где большинство... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:36:00+03:00
2026-02-05T18:36:00+03:00
2026-02-05T18:36:00+03:00
сша
россия
европа
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777430984_0:0:3545:1994_1920x0_80_0_0_97ce5dc9348960876c6d35655877f54c.jpg
https://ria.ru/20260205/vens-2072345343.html
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072381554.html
сша
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777430984_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_e233aca45303bd0ad243be9317284602.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, европа, сергей лавров, дональд трамп
США, Россия, Европа, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров назвал причину антироссийских шагов США
Лавров: администрация Трампа делает шаги против РФ ради лояльности в США
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа вынуждена делать антироссийские шаги, чтобы сохранить лояльность русофобского крыла внутри США, где большинство людей, прежде всего, демократы, настроены против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Во внутреннем плане большое количество людей (прежде всего, демократы, но и некоторые республиканцы) занимают русофобские позиции. Конечно, мы можем понять, что администрация не может игнорировать эти факторы в своих действиях. Чтобы сохранить лояльность этого русофобского крыла, она должна делать какие-то антироссийские шаги. Но существо этих антироссийских шагов весьма серьезное", - сказал Лавров
в интервью RT
.
Он отметил, что администрации Трампа
необходимо каким-то образом ублажать и Европу
, что-то ей "бросать".
"Если для администрации главное в отношении Европы, чтобы та слушалась Вашингтона
и делала то, что он скажет, и покупала то, что он скажет – и оружие, и сжиженный природный газ в несколько раз дороже российского газа, наверное, в этой ситуации русофобия в определенных объемах рассматривается как плата за эти неудобства, которые США
создают Европе", - подчеркнул глава российского МИД.
Лавров указал, что в Стратегии национальной безопасности США поставлена цель, которая, может, и написана другими словами, но она ясна – доминирование в мировой экономике и в том числе в энергетике.