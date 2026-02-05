Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал причину антироссийских шагов США - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/ssha-2072546131.html
Лавров назвал причину антироссийских шагов США
Лавров назвал причину антироссийских шагов США - РИА Новости, 05.02.2026
Лавров назвал причину антироссийских шагов США
Администрация президента США Дональда Трампа вынуждена делать антироссийские шаги, чтобы сохранить лояльность русофобского крыла внутри США, где большинство... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:36:00+03:00
2026-02-05T18:36:00+03:00
сша
россия
европа
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777430984_0:0:3545:1994_1920x0_80_0_0_97ce5dc9348960876c6d35655877f54c.jpg
https://ria.ru/20260205/vens-2072345343.html
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072381554.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777430984_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_e233aca45303bd0ad243be9317284602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, европа, сергей лавров, дональд трамп
США, Россия, Европа, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров назвал причину антироссийских шагов США

Лавров: администрация Трампа делает шаги против РФ ради лояльности в США

© РИА Новости / Сергей ГунеевСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа вынуждена делать антироссийские шаги, чтобы сохранить лояльность русофобского крыла внутри США, где большинство людей, прежде всего, демократы, настроены против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Во внутреннем плане большое количество людей (прежде всего, демократы, но и некоторые республиканцы) занимают русофобские позиции. Конечно, мы можем понять, что администрация не может игнорировать эти факторы в своих действиях. Чтобы сохранить лояльность этого русофобского крыла, она должна делать какие-то антироссийские шаги. Но существо этих антироссийских шагов весьма серьезное", - сказал Лавров в интервью RT.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Власти США видят области для сотрудничества с Россией, заявил Вэнс
Вчера, 01:46
Он отметил, что администрации Трампа необходимо каким-то образом ублажать и Европу, что-то ей "бросать".
"Если для администрации главное в отношении Европы, чтобы та слушалась Вашингтона и делала то, что он скажет, и покупала то, что он скажет – и оружие, и сжиженный природный газ в несколько раз дороже российского газа, наверное, в этой ситуации русофобия в определенных объемах рассматривается как плата за эти неудобства, которые США создают Европе", - подчеркнул глава российского МИД.
Лавров указал, что в Стратегии национальной безопасности США поставлена цель, которая, может, и написана другими словами, но она ясна – доминирование в мировой экономике и в том числе в энергетике.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров: заявления США о сотрудничестве с Россией не вяжутся с действиями
Вчера, 10:02
 
СШАРоссияЕвропаСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала