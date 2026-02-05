Лавров назвал причину антироссийских шагов США

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа вынуждена делать антироссийские шаги, чтобы сохранить лояльность русофобского крыла внутри США, где большинство людей, прежде всего, демократы, настроены против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров указал, что в Стратегии национальной безопасности США поставлена цель, которая, может, и написана другими словами, но она ясна – доминирование в мировой экономике и в том числе в энергетике.