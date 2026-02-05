Рейтинг@Mail.ru
США не хотят терять контроль над европейцами, заявил Лавров
17:54 05.02.2026
США не хотят терять контроль над европейцами, заявил Лавров
США не хотят терять контроль над европейцами, заявил Лавров

Лавров: США хотят переложить на Европу оборонные траты

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США хотели бы от Европы самостоятельной оплаты оборонных расходов и закупки вооружений в США, при этом терять контроль над европейцами в Вашингтоне не хотят, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Американцы не хотели и не хотят оставлять европейцев одних. Они хотят, чтобы европейцы сами оплачивали все свои военные приготовления, покупали оружие в США", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
При этом, как подчеркнул министр, в США не хотят терять контроль над союзниками из Европы.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста
3 февраля, 14:52
 
