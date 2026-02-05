https://ria.ru/20260205/ssha-2072523415.html
Трамп заявил, что его текущий президентский срок превзойдет первый
Трамп заявил, что его текущий президентский срок превзойдет первый - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп заявил, что его текущий президентский срок превзойдет первый
Президент США Дональд Трамп заявил, что его текущий президентский срок превзойдет достижения его первой администрации. РИА Новости, 05.02.2026
