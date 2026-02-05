https://ria.ru/20260205/ssha-2072519741.html
Трамп назвал рост добычи США нефти беспрецедентным
Трамп назвал рост добычи США нефти беспрецедентным
США наращивают добычу нефти до беспрецедентных уровней, заявил президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 05.02.2026
