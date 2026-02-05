США и Россия близки к договоренности по ДСНВ, сообщил Axios

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. США и Россия якобы близки к достижению договоренности о продолжении соблюдения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения в четверг, утверждает портал Axios со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.