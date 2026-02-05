Рейтинг@Mail.ru
В США сделали заявление о войне с Россией после истечения срока ДСНВ - РИА Новости, 05.02.2026
12:12 05.02.2026 (обновлено: 12:58 05.02.2026)
В США сделали заявление о войне с Россией после истечения срока ДСНВ
В США сделали заявление о войне с Россией после истечения срока ДСНВ - РИА Новости, 05.02.2026
В США сделали заявление о войне с Россией после истечения срока ДСНВ
Ядерная война между США и Россией стала более вероятной из-за истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил... РИА Новости, 05.02.2026
В США сделали заявление о войне с Россией после истечения срока ДСНВ

Риттер предупредил о ядерной войне между США и РФ из-за истечения срока ДСНВ

© AP Photo / Julio Cortez Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ядерная война между США и Россией стала более вероятной из-за истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер.
«

"Мы на порядок приблизили вероятность ядерной войны между США и Россией, а также с Китаем", — предупредил он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ раскрыли, что задумал Макрон против Путина
Вчера, 10:12
По словам эксперта, это событие имеет разрушительное значение для всей планеты.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин объявлял о готовности России придерживаться ограничений в течение года после истечения договора. В Кремле заявляли, что прекращение соглашения плохо скажется на стратегической безопасности, предложение остается на повестке дня.
Танк Abrams новейшей версии M1A2SEPv3 - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ рассказали, что США и Британия устроили на границе с Россией
Вчера, 09:23
 
