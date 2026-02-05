Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что задумали США после окончания действия ДСНВ - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 05.02.2026 (обновлено: 11:52 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/ssha-2072401697.html
СМИ раскрыли, что задумали США после окончания действия ДСНВ
СМИ раскрыли, что задумали США после окончания действия ДСНВ - РИА Новости, 05.02.2026
СМИ раскрыли, что задумали США после окончания действия ДСНВ
Вашингтон не продлевает действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) из-за намерений включить в соглашение Китай, сообщает CNN. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:22:00+03:00
2026-02-05T11:52:00+03:00
в мире
россия
китай
владимир путин
договор снв-3
вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_b1c3809fb209294842b49619aefb01cd.jpg
https://ria.ru/20260205/ssha-2072360408.html
https://ria.ru/20260204/medvedev-2072335273.html
россия
китай
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcfa877da0f3124dfa3b26f186918be4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, владимир путин, договор снв-3, вашингтон
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Договор СНВ-3, Вашингтон
СМИ раскрыли, что задумали США после окончания действия ДСНВ

CNN: США не продлевают ДСНВ из-за планов включить в соглашение Китай

© REUTERS / Kylie CooperФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вашингтон не продлевает действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) из-за намерений включить в соглашение Китай, сообщает CNN.
"Конечно, у США есть свои причины для того, чтобы допустить прекращение действия ДСНВ с Россией, и не в последнюю очередь это связано с желанием включить Китай, восходящую ядерную державу, в будущие соглашения", — говорится в материале.
Отмечается, что истечение срока действия договора означает конец эпохи, когда Вашингтон был готов пойти на ограничения арсенала.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Готовимся к атаке": в США обратились к России с предупреждением
Вчера, 06:54
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истек 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности России придерживаться его положений дополнительно в течение года.
В Кремле заявляли, что истечение срока договора плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из "Игры престолов"
4 февраля, 23:36
 
В миреРоссияКитайВладимир ПутинДоговор СНВ-3Вашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала