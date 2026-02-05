Рейтинг@Mail.ru
США продолжат поставлять Киеву оружие через НАТО, заявил Уитакер
10:53 05.02.2026
США продолжат поставлять Киеву оружие через НАТО, заявил Уитакер
США продолжат поставлять Киеву оружие через НАТО, заявил Уитакер - РИА Новости, 05.02.2026
США продолжат поставлять Киеву оружие через НАТО, заявил Уитакер
Соединенные Штаты на фоне переговоров по урегулированию на Украине продолжат через НАТО поставлять Киеву оружие, в том числе наступательное, заявил постпред США РИА Новости, 05.02.2026
США продолжат поставлять Киеву оружие через НАТО, заявил Уитакер

Уитакер: США на фоне переговоров продолжат поставлять Украине оружие через НАТО

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты на фоне переговоров по урегулированию на Украине продолжат через НАТО поставлять Киеву оружие, в том числе наступательное, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Столько времени, сколько потребуется на заключение мирного соглашения, мы собираемся продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а затем они будут предоставлять его Украине, чтобы они (Киев - ред.), во-первых, имели в наличии средства противовоздушной и противоракетной обороны, а во-вторых, имели наступательное вооружение, которое поможет им продолжать борьбу", - сказал Уитакер в эфире телеканала Ньюсмакс.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы прошел в Абу-Даби в среду с участием представителей России, США и Украины. Переговоры в Абу-Даби, как ожидается, возобновятся в четверг, сообщал портал Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В США узнали, какого подвоха боится Украина
4 февраля, 16:32
