"Готовимся к атаке": в США обратились к России с предупреждением
06:54 05.02.2026 (обновлено: 12:06 05.02.2026)
"Готовимся к атаке": в США обратились к России с предупреждением
"Готовимся к атаке": в США обратились к России с предупреждением
"Готовимся к атаке": в США обратились к России с предупреждением
Нежелание руководства США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях посылает России враждебный сигнал, заявил в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
в мире, россия, сша, москва
В мире, Россия, США, Москва
"Готовимся к атаке": в США обратились к России с предупреждением

Макгрегор: нежелание США продлевать ДСНВ подает России плохой сигнал

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Нежелание руководства США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях посылает России враждебный сигнал, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«
"Самая большая проблема заключается в том, что мы отбрасываем структуры прошлого на 100%, <…> но для русских это выглядит так, как будто мы готовимся к атаке", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Пинает ногами": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
Вчера, 00:58
Эксперт напомнил, что система контроля над вооружениями долгие годы была системообразующим звеном стратегических отношений между Москвой и Вашингтоном, которое помогало снизить напряженность между двумя странами и добавляло прозрачности в военное противостояние двух стран.
"Российская интерпретация может быть такова: эти люди (американцы. — Прим. ред.) не заинтересованы в мирном сосуществовании", — резюмировал Макгрегор.
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истек 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин объявлял о готовности России придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Киеве рассказали, что Трамп сделал с Зеленским после удара ВС России
Вчера, 02:28
 
В миреРоссияСШАМосква
 
 
