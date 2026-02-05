"Готовимся к атаке": в США обратились к России с предупреждением

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Нежелание руководства США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях посылает России враждебный сигнал, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«
"Самая большая проблема заключается в том, что мы отбрасываем структуры прошлого на 100%, <…> но для русских это выглядит так, как будто мы готовимся к атаке", — сказал он.
Эксперт напомнил, что система контроля над вооружениями долгие годы была системообразующим звеном стратегических отношений между Москвой и Вашингтоном, которое помогало снизить напряженность между двумя странами и добавляло прозрачности в военное противостояние двух стран.
"Российская интерпретация может быть такова: эти люди (американцы. — Прим. ред.) не заинтересованы в мирном сосуществовании", — резюмировал Макгрегор.
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истек 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин объявлял о готовности России придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.