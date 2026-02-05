Джонсон обвинил демократов в гибели беженки с Украины в США

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в США в августе прошлого года виновны демократы и их политика.

"Эта опасная и смертоносная политика наказывает невинных, подрывает общественную безопасность и удерживает на улицах жестоких преступников. Безошибочно можно сказать, что Ирина была бы жива и по сей день, если бы демократы заботились о борьбе с преступностью", - написал республиканец в соцсети Х.