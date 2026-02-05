Рейтинг@Mail.ru
02:29 05.02.2026 (обновлено: 02:30 05.02.2026)
Джонсон обвинил демократов в гибели беженки с Украины в США
Джонсон обвинил демократов в гибели беженки с Украины в США
2026
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в США в августе прошлого года виновны демократы и их политика.
Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в общественном транспорте в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. Обвиняемым по делу проходит афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление.
Момент нападения на л украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Северной Каролине в силу вступил закон, связанный с убийством украинки
1 декабря 2025, 06:00
"Эта опасная и смертоносная политика наказывает невинных, подрывает общественную безопасность и удерживает на улицах жестоких преступников. Безошибочно можно сказать, что Ирина была бы жива и по сей день, если бы демократы заботились о борьбе с преступностью", - написал республиканец в соцсети Х.
По словам Джонсона, убийство можно было бы предотвратить, если бы демократы не ослабляли меры по борьбе с преступностью.
Свой пост Джонсон сопроводил ссылкой на статью Fox News, в которой утверждается, что обвиняемый в убийстве девушки был досрочно освобожден в 2021 году в рамках программы губернатора-демократа.
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Обама прокомментировал убийство мужчины агентом ICE в Миннеаполисе
25 января, 22:58
 
