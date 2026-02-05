https://ria.ru/20260205/ssha-2072344618.html
Вэнс считает, что если у Ирана будет ЯО, то его захотят получить другие
США считают, что если Иран получит ядерное оружие, то другие страны также захотят обзавестись им, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 05.02.2026
Вэнс: США считают, что если у Ирана будет ЯО, то его захотят получить и другие
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. США считают, что если Иран получит ядерное оружие, то другие страны также захотят обзавестись им, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
"Если иранцы получат ядерное оружие, вы знаете, кто получит ядерное оружие, например, на следующий день? Саудиты. А затем кто-то из арабских стран Персидского залива", - сказал он в интервью журналистке Мегин Келли.
Это, по его словам, приведет "к распространению ядерного оружия в глобальном масштабе".
"Самая большая угроза безопасности в мире - это множество людей, обладающих ядерным оружием", - добавил Вэнс.
Ранее в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры Тегерана и Вашингтона по поводу иранского ядерного досье планируется провести в пятницу в Омане. Власти Ирана ранее неоднократно подчеркивали, что исламская республика никогда не планировала создание ядерного оружия.
Трамп заявлял ранее, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".