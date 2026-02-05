Вэнс считает, что если у Ирана будет ЯО, то его захотят получить другие

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. США считают, что если Иран получит ядерное оружие, то другие страны также захотят обзавестись им, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

"Если иранцы получат ядерное оружие, вы знаете, кто получит ядерное оружие, например, на следующий день? Саудиты. А затем кто-то из арабских стран Персидского залива", - сказал он в интервью журналистке Мегин Келли.

Это, по его словам, приведет "к распространению ядерного оружия в глобальном масштабе".

"Самая большая угроза безопасности в мире - это множество людей, обладающих ядерным оружием", - добавил Вэнс.

Ранее в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры Тегерана и Вашингтона по поводу иранского ядерного досье планируется провести в пятницу в Омане. Власти Ирана ранее неоднократно подчеркивали, что исламская республика никогда не планировала создание ядерного оружия.