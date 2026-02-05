Рейтинг@Mail.ru
Вэнс считает, что если у Ирана будет ЯО, то его захотят получить другие - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/ssha-2072344618.html
Вэнс считает, что если у Ирана будет ЯО, то его захотят получить другие
Вэнс считает, что если у Ирана будет ЯО, то его захотят получить другие - РИА Новости, 05.02.2026
Вэнс считает, что если у Ирана будет ЯО, то его захотят получить другие
США считают, что если Иран получит ядерное оружие, то другие страны также захотят обзавестись им, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T01:33:00+03:00
2026-02-05T01:33:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
мегин келли
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071206405_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_3b9e9385cf5602529b3d7cbc095940f4.jpg
https://ria.ru/20260203/iran-2071935049.html
https://ria.ru/20260203/iran-2071879496.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071206405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1eeec8a2c1ba1b49cba86f417a95bacc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), мегин келли, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Мегин Келли, Аббас Аракчи
Вэнс считает, что если у Ирана будет ЯО, то его захотят получить другие

Вэнс: США считают, что если у Ирана будет ЯО, то его захотят получить и другие

© AP Photo / Jose Luis MaganaДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. США считают, что если Иран получит ядерное оружие, то другие страны также захотят обзавестись им, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
"Если иранцы получат ядерное оружие, вы знаете, кто получит ядерное оружие, например, на следующий день? Саудиты. А затем кто-то из арабских стран Персидского залива", - сказал он в интервью журналистке Мегин Келли.
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
США скептически смотрят на готовность Ирана к ядерной сделке, сообщают СМИ
3 февраля, 14:07
Это, по его словам, приведет "к распространению ядерного оружия в глобальном масштабе".
"Самая большая угроза безопасности в мире - это множество людей, обладающих ядерным оружием", - добавил Вэнс.
Ранее в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры Тегерана и Вашингтона по поводу иранского ядерного досье планируется провести в пятницу в Омане. Власти Ирана ранее неоднократно подчеркивали, что исламская республика никогда не планировала создание ядерного оружия.
Трамп заявлял ранее, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран готов свернуть ядерную программу в качестве уступки США, пишет NYT
3 февраля, 10:54
 
В миреИранСШАТегеран (город)Мегин КеллиАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала