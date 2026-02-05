Рейтинг@Mail.ru
Гатилов: реализация США "Золотого купола" может начать ядерную гонку - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/ssha-2072344326.html
Гатилов: реализация США "Золотого купола" может начать ядерную гонку
Гатилов: реализация США "Золотого купола" может начать ядерную гонку - РИА Новости, 05.02.2026
Гатилов: реализация США "Золотого купола" может начать ядерную гонку
Реализация Вашингтоном системы ПРО "Золотой купол" может привести к ядерной гонке и гонке обычных вооружений, считает постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T01:26:00+03:00
2026-02-05T01:26:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
геннадий гатилов
сергей рябков
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/30/1524513018_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0e6318d8c4e5a8c932055323be085bfb.jpg
https://ria.ru/20260205/ssha-2072340999.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/30/1524513018_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0b479ed412cdc91d6f114f2e81485dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, геннадий гатилов, сергей рябков, дональд трамп, оон
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Геннадий Гатилов, Сергей Рябков, Дональд Трамп, ООН
Гатилов: реализация США "Золотого купола" может начать ядерную гонку

Гатилов считает, что реализация США "Золотого купола" может начать ядерную гонку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Геннадий Гатилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Реализация Вашингтоном системы ПРО "Золотой купол" может привести к ядерной гонке и гонке обычных вооружений, считает постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что РФ и США не стоят на пороге новой гонки вооружений из-за американской системы ПРО "Золотой купол". Он заявил, эту систему никто не недооценивает и на неё есть многоопциональные способы реагирования.
"Одним из последствий реализации проекта "Золотой купол" может стать гонка ядерных и обычных вооружений, дальнейший рост конфликтного потенциала, увеличение риска просчетов и недопониманий, усугубление противоречий и затруднение международного диалога по любым аспектам разоруженческой проблематики", - сказал Гатилов газете "Известия".
Президент США Дональд Трамп в мае 2025 года анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Ассоциация по контролю над вооружениями раскритиковала политику США по ЯО
00:45
 
В миреРоссияВашингтон (штат)СШАГеннадий ГатиловСергей РябковДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала