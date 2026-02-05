Гатилов: реализация США "Золотого купола" может начать ядерную гонку

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Реализация Вашингтоном системы ПРО "Золотой купол" может привести к ядерной гонке и гонке обычных вооружений, считает постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что РФ и США не стоят на пороге новой гонки вооружений из-за американской системы ПРО "Золотой купол". Он заявил, эту систему никто не недооценивает и на неё есть многоопциональные способы реагирования.
"Одним из последствий реализации проекта "Золотой купол" может стать гонка ядерных и обычных вооружений, дальнейший рост конфликтного потенциала, увеличение риска просчетов и недопониманий, усугубление противоречий и затруднение международного диалога по любым аспектам разоруженческой проблематики", - сказал Гатилов газете "Известия".
Президент США Дональд Трамп в мае 2025 года анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования.