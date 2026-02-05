Рейтинг@Mail.ru
Ассоциация по контролю над вооружениями раскритиковала политику США по ЯО - РИА Новости, 05.02.2026
00:45 05.02.2026
Ассоциация по контролю над вооружениями раскритиковала политику США по ЯО
Ассоциация по контролю над вооружениями раскритиковала политику США по ЯО - РИА Новости, 05.02.2026
Ассоциация по контролю над вооружениями раскритиковала политику США по ЯО
Если администрация Дональда Трампа откажется от дипломатии и будет наращивать ядерный арсенал, это может спровоцировать Россию и Китай и привести к многолетней... РИА Новости, 05.02.2026
Ассоциация по контролю над вооружениями раскритиковала политику США по ЯО

Кимбалл: политика США по ЯО может спровоцировать трехстороннюю гонку вооружений

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Если администрация Дональда Трампа откажется от дипломатии и будет наращивать ядерный арсенал, это может спровоцировать Россию и Китай и привести к многолетней трёхсторонней гонке вооружений, полагает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
"Если администрация Трампа продолжит блокировать дипломатию по контролю над ядерным оружием с Россией и решит увеличить число ядерных вооружений в развернутом стратегическом арсенале США, это лишь приведёт к тому, что Россия последует тому же примеру, а Китай ускорит наращивание своего стратегического потенциала, чтобы сохранить возможность стратегического ядерного возмездия в отношении Соединённых Штатов. Такой сценарий может вызвать многолетнее и опасное трёхстороннее наращивание ядерных вооружений", - говорится в заявлении Кимбалла на сайте ассоциации.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
США могут разместить ядерное оружие в Гренландии, считает экс-аналитик ЦРУ
2 февраля, 02:08
По словам Кимбалла, более безопасным и разумным подходом было бы, если бы Трамп и президент России Владимир Путин пообещали сохранять взаимные ограничения на свои стратегические ядерные арсеналы и возобновили двусторонние переговоры о дальнейших сокращениях ядерного оружия.
Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Договор предусматривал реальные, поддающиеся проверке и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. Согласно его положениям, через семь лет после вступления в силу - к февралю 2018 года - и в последующий период суммарные показатели СНВ у каждой из сторон не должны были превышать 700 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми носителями, а также 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков.
ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Рябков предупредил США об ответе на возможные испытания ядерного оружия
22 декабря 2025, 15:25
 
В миреРоссияСШАКитайДональд ТрампВладимир Путин
 
 
