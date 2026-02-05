Сегодня, 5 февраля 2026 года, истек последний "старый" договор между Россией и США, который на оставшейся тоненькой ниточке удерживал на весу тень бывшего миропорядка и относительной стабильности.

Речь идет о Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений — ДСНВ (или СНВ-3), который устанавливал для обеих сторон максимальное количество развернутых стратегических ядерных вооружений (межконтинентальных баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков и подводных лодок — носителей ядерного оружия). В последний раз стороны договорились, что можно иметь в наличии не более 700 носителей всех типов, которые имеют совокупно максимум 1550 боеголовок.

По сложившемуся еще со времен холодной войны консенсусу на уровне руководства стран было очевидно, что этого количества ядерного оружия достаточно, чтобы уничтожить все живое на Земле несколько раз и еще с горкой, и неписаным краеугольным камнем всей истории взаимного сдерживания была короткая фраза: "В ядерной войне победителей не будет".

По факту договор уже подошел к концу еще в прошлом году, но президент России Владимир Путин предложил Штатам продлить действие центральных условий договора еще на один год, "чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности", и за это время договориться, что делать дальше.

Одновременно было сделано небольшое уточнение: "Мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания".

Несмотря на явное желание России избежать ядерной гонки вооружений, ведущей в никуда, руководство Соединенных Штатов предпочло идти путем "стратегической неопределенности". На практике это выразилось в том, что Дональд Трамп изначально назвал инициативу Путина "интересной идеей", но никаких дальнейших шагов не последовало. Мало того, в какой-то момент президент США заявил, что "если договор истечет, то пусть истечет" и что якобы "мы заключим новый, лучший договор".

В чем заключается новый, лучший договор — не знает никто, потому что официальных заявлений и предложений нет до сих пор.

По некоторым утечкам с противоположной стороны, предполагается, что Трамп хочет включить в подсчет ядерных арсеналов цифры Китая , хотя именно США и Россия "отвечают" за 90 процентов мирового стратегического потенциала. Это требование, возможно, имело бы какой-то вес, если бы Россия и Китай состояли в тесном военном союзе и их ядерные силы имели бы высокую степень "интероперабельности", как, например, между США и другими "ядерными" странами НАТО

С учетом того, что США с союзниками в теории и на практике имеют фактически общие ядерные силы (и даже единый центр управления ими), то совершенно логично, что Россия предложила подсчитывать все ядерные боеголовки и носители Североатлантического альянса. В частности, на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что "без обсуждения ядерных потенциалов Британии и Франции работа по стратстабильности невозможна".

Но методы подсчета — явно не главное, что мешает США возобновить взаимодействие по вопросу, от которого может зависеть жизнь на нашей планете.

Согласно западным СМИ, в окружении американского президента хватает людей, которые, не являясь специалистами по стратегическим ядерным вооружениям, продолжают настойчиво продвигать идею, что стратегическое превосходство США над Россией все же возможно, а также возможно "нивелировать" наш теоретический ответный ядерный удар.

Хотя это звучит совершенно безумно, последние новости из США говорят о том, что как минимум часть советников Трампа пребывают в опаснейшем заблуждении.

Например, прозвучала новость о какой-то "супер-пупер-ракете", которую никто не видел, но она якобы в 17 раз быстрее крылатой ракеты Tomahawk. Или продолжается муссирование темы "Золотого купола", который в теории должен накрыть США непробиваемым противоракетным щитом. На днях немецкое издание Die Zeit обрисовало ситуацию совершенно объективно и четко: "Золотой купол" — амбициозная, но пустая иллюзия Вашингтона , который пытается создать мираж абсолютной защиты от российских ракет, игнорируя законы физики и реальность современного гиперзвукового оружия".

Как написало издание Daily Mail, "США саботируют продление ключевого ядерного договора с Россией, игнорируя инициативу Путина и сталкивая мир к краю новой гонки вооружений. Бездействие администрации Трампа — либо опасная некомпетентность, либо намеренный демонтаж системы глобальной безопасности".

Впрочем, российское руководство не питало и не питает на этот счет никаких иллюзий и параллельно с продолжением усилий по сдерживанию ядерной гонки делает все на случай, если правил больше нет и никогда не будет.

На данный момент по уровню развития российские ядерные силы на несколько десятков лет обгоняют возможности США, где во многих случаях до сих пор используются системы 50-летней давности, — и темп мы снижать не намерены. Кроме того, в постоянном режиме идет разработка нового поколения вооружений (см. "Орешник", "Буревестник" и "Посейдон"), у которых нет и еще долго не будет даже близких аналогов. Именно это — лучшее лекарство от головокружения у наших почти партнеров и недругов.

Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко , "если США выберут другой путь, это не будет для нас катастрофой, у нас есть свои программы, которые будут реализовываться".