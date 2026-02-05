Рейтинг@Mail.ru
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России - РИА Новости, 05.02.2026
08:00 05.02.2026 (обновлено: 12:38 05.02.2026)
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России - РИА Новости, 05.02.2026
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России
Сегодня, 5 февраля 2026 года, истек последний "старый" договор между Россией и США, который на оставшейся тоненькой ниточке удерживал на весу тень бывшего... РИА Новости, 05.02.2026
2026
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России

Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Сегодня, 5 февраля 2026 года, истек последний "старый" договор между Россией и США, который на оставшейся тоненькой ниточке удерживал на весу тень бывшего миропорядка и относительной стабильности.
Речь идет о Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений — ДСНВ (или СНВ-3), который устанавливал для обеих сторон максимальное количество развернутых стратегических ядерных вооружений (межконтинентальных баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков и подводных лодок — носителей ядерного оружия). В последний раз стороны договорились, что можно иметь в наличии не более 700 носителей всех типов, которые имеют совокупно максимум 1550 боеголовок.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Песков предупредил о последствиях прекращения ДСНВ
3 февраля, 12:52
По сложившемуся еще со времен холодной войны консенсусу на уровне руководства стран было очевидно, что этого количества ядерного оружия достаточно, чтобы уничтожить все живое на Земле несколько раз и еще с горкой, и неписаным краеугольным камнем всей истории взаимного сдерживания была короткая фраза: "В ядерной войне победителей не будет".
По факту договор уже подошел к концу еще в прошлом году, но президент России Владимир Путин предложил Штатам продлить действие центральных условий договора еще на один год, "чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности", и за это время договориться, что делать дальше.
Одновременно было сделано небольшое уточнение: "Мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания".
Несмотря на явное желание России избежать ядерной гонки вооружений, ведущей в никуда, руководство Соединенных Штатов предпочло идти путем "стратегической неопределенности". На практике это выразилось в том, что Дональд Трамп изначально назвал инициативу Путина "интересной идеей", но никаких дальнейших шагов не последовало. Мало того, в какой-то момент президент США заявил, что "если договор истечет, то пусть истечет" и что якобы "мы заключим новый, лучший договор".
В чем заключается новый, лучший договор — не знает никто, потому что официальных заявлений и предложений нет до сих пор.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп в последний день действия ДСНВ проведет встречу с советниками
4 февраля, 07:18
По некоторым утечкам с противоположной стороны, предполагается, что Трамп хочет включить в подсчет ядерных арсеналов цифры Китая, хотя именно США и Россия "отвечают" за 90 процентов мирового стратегического потенциала. Это требование, возможно, имело бы какой-то вес, если бы Россия и Китай состояли в тесном военном союзе и их ядерные силы имели бы высокую степень "интероперабельности", как, например, между США и другими "ядерными" странами НАТО.
С учетом того, что США с союзниками в теории и на практике имеют фактически общие ядерные силы (и даже единый центр управления ими), то совершенно логично, что Россия предложила подсчитывать все ядерные боеголовки и носители Североатлантического альянса. В частности, на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что "без обсуждения ядерных потенциалов Британии и Франции работа по стратстабильности невозможна".
Но методы подсчета — явно не главное, что мешает США возобновить взаимодействие по вопросу, от которого может зависеть жизнь на нашей планете.
Согласно западным СМИ, в окружении американского президента хватает людей, которые, не являясь специалистами по стратегическим ядерным вооружениям, продолжают настойчиво продвигать идею, что стратегическое превосходство США над Россией все же возможно, а также возможно "нивелировать" наш теоретический ответный ядерный удар.
Хотя это звучит совершенно безумно, последние новости из США говорят о том, что как минимум часть советников Трампа пребывают в опаснейшем заблуждении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Немцы разлюбили Штаты и полюбили атомную бомбу
1 февраля, 08:00
Например, прозвучала новость о какой-то "супер-пупер-ракете", которую никто не видел, но она якобы в 17 раз быстрее крылатой ракеты Tomahawk. Или продолжается муссирование темы "Золотого купола", который в теории должен накрыть США непробиваемым противоракетным щитом. На днях немецкое издание Die Zeit обрисовало ситуацию совершенно объективно и четко: "Золотой купол" — амбициозная, но пустая иллюзия Вашингтона, который пытается создать мираж абсолютной защиты от российских ракет, игнорируя законы физики и реальность современного гиперзвукового оружия".
Как написало издание Daily Mail, "США саботируют продление ключевого ядерного договора с Россией, игнорируя инициативу Путина и сталкивая мир к краю новой гонки вооружений. Бездействие администрации Трампа — либо опасная некомпетентность, либо намеренный демонтаж системы глобальной безопасности".
Впрочем, российское руководство не питало и не питает на этот счет никаких иллюзий и параллельно с продолжением усилий по сдерживанию ядерной гонки делает все на случай, если правил больше нет и никогда не будет.
На данный момент по уровню развития российские ядерные силы на несколько десятков лет обгоняют возможности США, где во многих случаях до сих пор используются системы 50-летней давности, — и темп мы снижать не намерены. Кроме того, в постоянном режиме идет разработка нового поколения вооружений (см. "Орешник", "Буревестник" и "Посейдон"), у которых нет и еще долго не будет даже близких аналогов. Именно это — лучшее лекарство от головокружения у наших почти партнеров и недругов.
Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко, "если США выберут другой путь, это не будет для нас катастрофой, у нас есть свои программы, которые будут реализовываться".
Мы готовы к любому повороту — но резких движений не советуем никому.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Россия сделала это: США и Европа пропустили болезненный удар от Москвы
1 февраля, 08:00
 
