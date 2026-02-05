Латвия и Эстония поддержали идею назначения спецпосланника ЕС по Украине

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине.

"Мы несколько припозднились. Нам нужно было начинать это (переговоры по Украине - ред.)", - добавил он.