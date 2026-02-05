Рейтинг@Mail.ru
05.02.2026
00:18 05.02.2026
Латвия и Эстония поддержали идею назначения спецпосланника ЕС по Украине
Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в... РИА Новости, 05.02.2026
Флаги Эстонии, Литвы и Латвии
Флаги Эстонии, Литвы и Латвии
Флаги Эстонии, Литвы и Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине.
"Европейскому союзу следует назначить спецпосланника в рамках продолжающихся переговоров", - говорится в сообщении телеканала Euronews, который взял интервью у Силини и Кариса.
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
ЕС взял на себя обслуживание кредита Украине
Вчера, 18:20
Латвийский премьер подчеркнула, что готова взять на себя эту роль, однако, по ее мнению, за столом переговоров должны быть представлены лидеры из Германии, Франции или Британии. Среди потенциальных кандидатов она также указала премьера Польши Дональда Туска.
Как считает Карис, спецпосланником должен быть представитель крупной европейской страны, который пользуется доверием как РФ, так и Украины.
"Мы несколько припозднились. Нам нужно было начинать это (переговоры по Украине - ред.)", - добавил он.
При этом эстонский МИД, вопреки словам президента, указал на то, что вести переговоры с Москвой невозможно, пока она не изменит курс действий и цели в рамках конфликта на Украине.
Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Экс-дипломат назвал притязания ЕС по Украине максималистскими
1 февраля, 03:57
 
