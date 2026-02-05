Латвия и Эстония поддержали идею назначения спецпосланника ЕС по Украине

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине.
"Европейскому союзу следует назначить спецпосланника в рамках продолжающихся переговоров", - говорится в сообщении телеканала Euronews, который взял интервью у Силини и Кариса.
Латвийский премьер подчеркнула, что готова взять на себя эту роль, однако, по ее мнению, за столом переговоров должны быть представлены лидеры из Германии, Франции или Британии. Среди потенциальных кандидатов она также указала премьера Польши Дональда Туска.
"Мы несколько припозднились. Нам нужно было начинать это (переговоры по Украине - ред.)", - добавил он.
При этом эстонский МИД, вопреки словам президента, указал на то, что вести переговоры с Москвой невозможно, пока она не изменит курс действий и цели в рамках конфликта на Украине.
Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
