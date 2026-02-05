https://ria.ru/20260205/spetsoperatsiya-2072355912.html
ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ
ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 05.02.2026
ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ
Операторы беспилотников российской "Южной" группировки поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ и 28 блиндажей и укрытий с украинскими военнослужащими
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ
"Южная" группировка поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Операторы беспилотников российской "Южной" группировки поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ и 28 блиндажей и укрытий с украинскими военнослужащими, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях … поражены командно-наблюдательный пункт бригады, а также 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ
", - сказал Астафьев
в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он добавил, что они же уничтожили десять антенн связи, четыре пункта управления беспилотниками и четыре наземных робототехнических комплекса.
Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов, в свою очередь, добавил, что в зоне ответственности этой группировки противник потерял три станции спутниковой связи Starlink, 17 беспилотников самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией.