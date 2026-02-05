ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Операторы беспилотников российской "Южной" группировки поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ и 28 блиндажей и укрытий с украинскими военнослужащими, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях … поражены командно-наблюдательный пункт бригады, а также 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ ", - сказал Астафьев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Он добавил, что они же уничтожили десять антенн связи, четыре пункта управления беспилотниками и четыре наземных робототехнических комплекса.