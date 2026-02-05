Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 05.02.2026 (обновлено: 08:44 05.02.2026)
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.02.2026
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Бойцы "Запада" отбили контратаку украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. РИА Новости, 05.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы рф
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

Группировка войск "Запад" отразила контратаку ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Бойцы "Запада" отбили контратаку украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"В течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожены шесть боевиков", — сказал он.
Также российские военные поразили девять наземных робототехнических комплексов, а силы ПВО и мобильные огневые группы сбили снаряд HIMARS, два управляемых авиационных боеприпаса, 19 дронов самолетного типа и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров.
Кроме того, они уничтожили 51 пункт управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого населенного пункта для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
В середине января командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев подтвердил: все районы города находятся под контролем российских войск, несмотря на безуспешные попытки украинских боевиков туда прорваться.
