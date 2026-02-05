МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Бойцы "Запада" отбили контратаку украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"В течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожены шесть боевиков", — сказал он.

Также российские военные поразили девять наземных робототехнических комплексов, а силы ПВО и мобильные огневые группы сбили снаряд HIMARS, два управляемых авиационных боеприпаса, 19 дронов самолетного типа и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров.

Кроме того, они уничтожили 51 пункт управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого населенного пункта для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области . Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.