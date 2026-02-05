https://ria.ru/20260205/spetsoperatsiya-2072355775.html
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.02.2026
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Бойцы "Запада" отбили контратаку украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T05:01:00+03:00
2026-02-05T05:01:00+03:00
2026-02-05T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260127/punkt-2070513918.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Группировка войск "Запад" отразила контратаку ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Бойцы "Запада" отбили контратаку украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"В течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ
в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожены шесть боевиков", — сказал он.
Также российские военные поразили девять наземных робототехнических комплексов, а силы ПВО и мобильные огневые группы сбили снаряд HIMARS, два управляемых авиационных боеприпаса, 19 дронов самолетного типа и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров.
Кроме того, они уничтожили 51 пункт управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину
об освобождении Купянска — ключевого населенного пункта для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области
. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
В середине января командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев подтвердил: все районы города находятся под контролем российских войск, несмотря на безуспешные попытки украинских боевиков туда прорваться.