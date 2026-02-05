Гутерреш призвал Россию и США договориться о новом соглашении по ЯО

ООН, 5 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в заявлении по случаю истечения срока действия ДСНВ призвал РФ и США договориться о новом соглашении по ядерному оружию.

"Я призываю оба государства без промедления вернуться за стол переговоров и договориться о рамочной системе-преемнике, которая восстановит поддающиеся проверке ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность", – сказал он.