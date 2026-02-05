Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш призвал Россию и США договориться о новом соглашении по ЯО - РИА Новости, 05.02.2026
03:02 05.02.2026 (обновлено: 03:03 05.02.2026)
Гутерреш призвал Россию и США договориться о новом соглашении по ЯО
Генсек ООН Антониу Гутерреш в заявлении по случаю истечения срока действия ДСНВ призвал РФ и США договориться о новом соглашении по ядерному оружию. РИА Новости, 05.02.2026
Гутерреш призвал Россию и США договориться о новом соглашении по ЯО

ООН, 5 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в заявлении по случаю истечения срока действия ДСНВ призвал РФ и США договориться о новом соглашении по ядерному оружию.
"Я призываю оба государства без промедления вернуться за стол переговоров и договориться о рамочной системе-преемнике, которая восстановит поддающиеся проверке ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность", – сказал он.
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.
