В ICAN оценили итоги договора СНВ-3 - РИА Новости, 05.02.2026
01:36 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/snv-2072344890.html
В ICAN оценили итоги договора СНВ-3
В ICAN оценили итоги договора СНВ-3
Существование договора СНВ-3 помогло снизить риск конфликта в ядерной сфере, а также укрепило доверие и улучшило взаимопонимание между Россией и США по этим... РИА Новости, 05.02.2026
В ICAN оценили итоги договора СНВ-3

Бернетт: СНВ-3 помог снизить риск конфликта и укрепил доверие между США и РФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев и Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ)
Дмитрий Медведев и Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Существование договора СНВ-3 помогло снизить риск конфликта в ядерной сфере, а также укрепило доверие и улучшило взаимопонимание между Россией и США по этим вопросам, заявил РИА Новости руководитель отдела связи Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
"Существование Договора СНВ-3 помогло снизить риск конфликта, укрепив доверие и улучшив взаимопонимание между представителями двух стран по вопросам, связанным с ядерным оружием", - сказал он.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Отказ США продлять СНВ-3 не станет для России катастрофой, заявил Грушко
