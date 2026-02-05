В ICAN оценили итоги договора СНВ-3

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Существование договора СНВ-3 помогло снизить риск конфликта в ядерной сфере, а также укрепило доверие и улучшило взаимопонимание между Россией и США по этим вопросам, заявил РИА Новости руководитель отдела связи Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.