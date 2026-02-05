В ICAN оценили итоги договора СНВ-3

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Существование договора СНВ-3 помогло снизить риск конфликта в ядерной сфере, а также укрепило доверие и улучшило взаимопонимание между Россией и США по этим вопросам, заявил РИА Новости руководитель отдела связи Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
"Существование Договора СНВ-3 помогло снизить риск конфликта, укрепив доверие и улучшив взаимопонимание между представителями двух стран по вопросам, связанным с ядерным оружием", - сказал он.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.