https://ria.ru/20260205/sistemy-2072369936.html
ВЭБ.РФ и Красноярский край будут развивать беспилотные авиационные системы
ВЭБ.РФ и Красноярский край будут развивать беспилотные авиационные системы - РИА Новости, 05.02.2026
ВЭБ.РФ и Красноярский край будут развивать беспилотные авиационные системы
Красноярский край и Центр экспертизы СК Капитал (Группа ВЭБ.РФ) в области беспилотных автономных систем - "Консорциум БАС" - договорились о сотрудничестве в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:13:00+03:00
2026-02-05T09:13:00+03:00
2026-02-05T09:13:00+03:00
экономика
красноярский край
россия
николай цехомский
следственный комитет россии (ск рф)
агентство стратегических инициатив (аси)
сколково
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069107233_0:0:3452:1943_1920x0_80_0_0_4cf3a16e853be71456da010b50a17f4f.jpg
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069107233_495:0:3224:2047_1920x0_80_0_0_3ca8229da58558d20a2b4574811e0ca7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, красноярский край, россия, николай цехомский, следственный комитет россии (ск рф), агентство стратегических инициатив (аси), сколково, вэб.рф (вэб)
Экономика, Красноярский край, Россия, Николай Цехомский, Следственный комитет России (СК РФ), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Сколково, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Красноярский край и Центр экспертизы СК Капитал (Группа ВЭБ.РФ) в области беспилотных автономных систем - "Консорциум БАС" - договорились о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба краевого министерства цифрового развития Красноярского края.
По ее данным, документы были подписаны в ходе бизнес-миссии ВЭБ.РФ и АСИ в регион.
"Заключили ряд соглашений о развитии беспилотных авиационных систем... Соглашение между консорциумом и министерством цифрового развития Красноярского края предполагает внедрение современных технологий в такие сферы, как лесное хозяйство, недропользование, мониторинг окружающей среды и логистика", - сказано в сообщении.
Также "Консорциум БАС" окажет поддержку при создании образовательной программы в рамках всероссийского молодежного форума "Бирюса", который проходит в регионе с 2007 года.
Кроме того, "Консорциум БАС" подписал соглашение с красноярской технологической компанией "АВАКС-ГеоСервис", участником Фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ). Ключевым направлением партнерства станет создание высокотехнологичных платформ для мониторинга лесных пожаров, включающих БАС, автоматизированную обработку данных и интеллектуальную аналитику.
"Развитие БАС – одно из ключевых направлений стратегии ВЭБ.РФ по технологическому лидерству и важная составляющая национальных проектов в сфере цифровой экономики. Опыт, который мы получаем в регионах, таких как Красноярский край, позволяет отработать эффективные модели внедрения инновационных решений и масштабировать их на уровень всей страны", – отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.
"Сегодняшнее соглашение предполагает обмен опытом, знаниями, проведение совместных мероприятий, направленных на эффективное взаимовыгодное сотрудничество в области БАС", – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.