ВЭБ.РФ и Красноярский край будут развивать беспилотные авиационные системы

Российский разведывательный беспилотник "Скат-350М" на международной выставке по беспилотным системам UMEX 2026 в Абу-Даби. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Красноярский край и Центр экспертизы СК Капитал (Группа ВЭБ.РФ) в области беспилотных автономных систем - "Консорциум БАС" - договорились о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба краевого министерства цифрового развития Красноярского края.

По ее данным, документы были подписаны в ходе бизнес-миссии ВЭБ.РФ и АСИ в регион.

"Заключили ряд соглашений о развитии беспилотных авиационных систем... Соглашение между консорциумом и министерством цифрового развития Красноярского края предполагает внедрение современных технологий в такие сферы, как лесное хозяйство, недропользование, мониторинг окружающей среды и логистика", - сказано в сообщении.

Также "Консорциум БАС" окажет поддержку при создании образовательной программы в рамках всероссийского молодежного форума "Бирюса", который проходит в регионе с 2007 года.

Кроме того, "Консорциум БАС" подписал соглашение с красноярской технологической компанией "АВАКС-ГеоСервис", участником Фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ). Ключевым направлением партнерства станет создание высокотехнологичных платформ для мониторинга лесных пожаров, включающих БАС, автоматизированную обработку данных и интеллектуальную аналитику.

"Развитие БАС – одно из ключевых направлений стратегии ВЭБ.РФ по технологическому лидерству и важная составляющая национальных проектов в сфере цифровой экономики. Опыт, который мы получаем в регионах, таких как Красноярский край, позволяет отработать эффективные модели внедрения инновационных решений и масштабировать их на уровень всей страны", – отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.