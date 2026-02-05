https://ria.ru/20260205/simonyan-2072445647.html
Армения не получила ответы на вопросы по ОДКБ, заявил спикер парламента
Армения не получила ответы на вопросы по ОДКБ, заявил спикер парламента - РИА Новости, 05.02.2026
Армения не получила ответы на вопросы по ОДКБ, заявил спикер парламента
У Армении остаются вопросы по ОДКБ, на которые в Ереване так и не получили ответ, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:24:00+03:00
2026-02-05T13:24:00+03:00
2026-02-05T13:24:00+03:00
в мире
ереван
армения
россия
сергей лавров
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011410824_0:135:2949:1794_1920x0_80_0_0_ccd497fdd9d488886ad36054663207b7.jpg
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072441763.html
ереван
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011410824_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_6e657a2114bc7999d7160347f5170588.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, россия, сергей лавров, одкб
В мире, Ереван, Армения, Россия, Сергей Лавров, ОДКБ
Армения не получила ответы на вопросы по ОДКБ, заявил спикер парламента
Симонян: у Армении остаются вопросы по ОДКБ, на которые она не получила ответ