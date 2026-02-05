Рейтинг@Mail.ru
Армения не получила ответы на вопросы по ОДКБ, заявил спикер парламента - РИА Новости, 05.02.2026
13:24 05.02.2026
Армения не получила ответы на вопросы по ОДКБ, заявил спикер парламента
У Армении остаются вопросы по ОДКБ, на которые в Ереване так и не получили ответ, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. РИА Новости, 05.02.2026
Армения не получила ответы на вопросы по ОДКБ, заявил спикер парламента

Ален Симонян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Ален Симонян. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. У Армении остаются вопросы по ОДКБ, на которые в Ереване так и не получили ответ, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.
"У нас есть вопросы, на которые мы так и не получили ответов. Они озвучивались очень много раз", - сказал Симонян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия остается основным торговым партнером для Армении, заявил Лавров
В миреЕреванАрменияРоссияСергей ЛавровОДКБ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
