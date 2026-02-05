Рейтинг@Mail.ru
Симоньян сыронизировала над французскими СМИ, обеспокоенными успехами RT - РИА Новости, 05.02.2026
15:03 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/simonjan-2072473927.html
Симоньян сыронизировала над французскими СМИ, обеспокоенными успехами RT
2026-02-05T15:03:00+03:00
2026-02-05T15:03:00+03:00
https://ria.ru/20260121/film-2069380011.html
Симоньян сыронизировала над французскими СМИ, обеспокоенными успехами RT

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сыронизировала над французскими СМИ, которые всерьез забеспокоились из-за успехов Sputnik и RT в Африке.
В своем канале в Telegram Симоньян процитировала материал, опубликованный во французском геополитическом журнале Diploweb, описывающий работу российских СМИ в Африке, в частности, создание там "медийной экосистемы наступательного характера".
Diploweb отмечал, что RT и Sputnik переориентировали свою деятельность на Африку и широко распространяют контент на французском и английском языках.
"Во Франции всерьез забеспокоились из-за успехов Sputnik и RT в Африке. Предлагаю французам последовать своей старой доброй традиции и сдаться", - пошутила Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Симоньян прокомментировала отмену в Швейцарии показа фильма RT о Майдане
21 января, 17:50
 
