https://ria.ru/20260205/signalizatsiya-2072454583.html
"Крокус Экспо" эвакуировали из-за пожарной сигнализации
"Крокус Экспо" эвакуировали из-за пожарной сигнализации - РИА Новости, 05.02.2026
"Крокус Экспо" эвакуировали из-за пожарной сигнализации
Ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, по предварительной информации, стало причиной эвакуации людей из выставочного центра "Крокус Экспо" в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:25:00+03:00
2026-02-05T13:25:00+03:00
2026-02-05T13:47:00+03:00
происшествия
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924781303_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_739bd9350314d0de0fbfa95c11d11327.jpg
https://ria.ru/20260204/peterburg-2072337437.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924781303_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_bb443fa1af65bc67eed9eff44839a081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
"Крокус Экспо" эвакуировали из-за пожарной сигнализации
"Крокус Экспо" эвакуировали в Красногорске из-за пожарной сигнализации
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, по предварительной информации, стало причиной эвакуации людей из выставочного центра "Крокус Экспо" в подмосковном Красногорске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Предварительно, причиной эвакуации людей из выставочного центра "Крокус Экспо" в Красногорске стало несанкционированное срабатывание пожарной сигнализации", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что точную причину инцидента установят соответствующие специалисты, работающие на месте происшествия.