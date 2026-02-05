Рейтинг@Mail.ru
05.02.2026
15:23 05.02.2026
Швеция выделит 111 миллионов долларов на энергоснабжение Украины
в мире, швеция, украина
В мире, Швеция, Украина
Швеция выделит 111 миллионов долларов на энергоснабжение Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Швеции и ЕС
Флаги Швеции и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Швеция выделяет 111 миллионов долларов на энергоснабжение Украины, сообщило в четверг правительство королевства.
"Сегодня правительство объявило о новом пакете помощи Украине в размере одного миллиарда шведских крон (около 111 миллионов долларов - ред.) для поддержки энергетического сектора страны", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Как уточняется в публикации, поддержка направлена на удовлетворение потребностей страны в производстве энергии, ремонт инфраструктуры и укрепление энергоснабжения в долгосрочной перспективе.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Украина запросила у ЕС беспрецедентную финансовую помощь
1 февраля, 09:10
 
В миреШвецияУкраина
 
 
