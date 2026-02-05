Рейтинг@Mail.ru
С вокалиста "Порнофильмов" взыскали штрафы за дискредитацию армии
06:42 05.02.2026
С вокалиста "Порнофильмов" взыскали штрафы за дискредитацию армии
С солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* (признан в РФ иноагентом) принудительно взыскали два штрафа на 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
происшествия
россия
москва
украина
С вокалиста "Порнофильмов" взыскали штрафы за дискредитацию армии

С вокалиста "Порнофильмов" Котлярова взыскали штрафы за дискредитацию армии

© Фото : страница Владимира Котлярова в соцсетиВладимир Котляров* (признан в РФ иноагентом)
Владимир Котляров* (признан в РФ иноагентом) - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : страница Владимира Котлярова в соцсети
Владимир Котляров* (признан в РФ иноагентом). Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. С солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* (признан в РФ иноагентом) принудительно взыскали два штрафа на 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, следует из судебных материалов и материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Тверской суд Москвы в середине июня в конце сентября 2024 года дважды оштрафовал музыканта - каждый штраф составил по 50 тысяч рублей.
Телеведущий Александр Гудков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Суд признал штраф Гудкову за клип "Я узкий" законным
3 февраля, 11:45
Первый раз Котляров* был оштрафован за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, а второй раз - по той же статье, в частности за публикацию видеозаписи в Telegram-канале группы "Порнофильмы", в которой Котляров* высказывался об уже назначенном ему первом штрафе.
Как следует из судебных материалов, в конце июня прошлого года суд выдал исполнительный документ из-за неуплаты музыкантом второго штрафа, а в июле на Котлярова* подмосковные приставы возбудили исполнительное производство, которое 30 января было прекращено. Аналогично было прекращено производство и по первому штрафу. В общей сложности с музыканта принудительно взыскали 100 тысяч рублей, в настоящее время с него взыскивают шесть тысяч рублей исполнительского сбора.
Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.
* Признан иноагентом
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
С Трояновой* взыскали иноагентский штраф
18 января, 02:30
 
