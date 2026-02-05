Рейтинг@Mail.ru
09:55 05.02.2026
В Красноярском крае проверят охранные организации после ЧП в школах
В Красноярском крае проверят охранные организации после ЧП в школах
В Красноярском крае проверят охранные организации после ЧП в школах

КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Росгвардия после ЧП в двух школах Красноярского края проведет проверку охранных организаций, обеспечивающих безопасность учебных заведений, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
"Росгвардия проведет проверку охранных организаций, которые обеспечивают безопасность школ, даст оценку работе их сотрудников", - написал Котюков в своем Telegram-канале.
Во вторник в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. Напавшая была задержана и помещена в изолятор временного содержания Кодинска.
В среду в ГУ МВД региона поступило сообщение из школы, что ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. Главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог.
Школа в Красноярске, где ученица устроила поджог - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В школах в Красноярском крае, где произошли ЧП, примут кадровые решения
ПроисшествияКрасноярский крайРеспублика ХакасияКодинскМихаил КотюковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
