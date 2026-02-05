https://ria.ru/20260205/shkoly-2072377832.html
В Красноярском крае проверят охранные организации после ЧП в школах
В Красноярском крае проверят охранные организации после ЧП в школах
Росгвардия после ЧП в двух школах Красноярского края проведет проверку охранных организаций, обеспечивающих безопасность учебных заведений, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.02.2026
В Красноярском крае проверят охранные организации после ЧП в школах
