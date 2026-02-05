Рейтинг@Mail.ru
В школах в Красноярском крае, где произошли ЧП, проведут работу с детьми
09:45 05.02.2026 (обновлено: 10:21 05.02.2026)
В школах в Красноярском крае, где произошли ЧП, проведут работу с детьми
В школах в Красноярском крае, где произошли ЧП, проведут работу с детьми
Профилактическую работу с детьми, относящимися к группе риска, организуют в школах Красноярского края после ЧП в двух учебных заведениях, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.02.2026
красноярский край, михаил котюков
Красноярский край, Михаил Котюков
В школах в Красноярском крае, где произошли ЧП, проведут работу с детьми

В школах в Красноярском крае, где произошли ЧП, проведут профилактическую работу

КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Профилактическую работу с детьми, относящимися к группе риска, организуют в школах Красноярского края после ЧП в двух учебных заведениях, сообщил губернатор региона Михаил Котюков.
"Как и обещал, провел штаб с главами всех территорий края, руководителями правоохранительных органов, муниципальных управлений образования и директорами школ… Важно не упустить первые сигналы об изменении поведения и просьбы о помощи от детей. Для этого в учебных учреждениях необходимо организовать профилактическую работу с ребятами, которые относятся к высокой группе риска - это видно по результатам социально-психологического тестирования, которое дети проходят в школе", - написал Котюков в своем Telegram-канале.
Во вторник в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. Напавшая была задержана и помещена в изолятор временного содержания Кодинска.
В среду в ГУ МВД региона поступило сообщение из школы, что ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. Главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог.
Красноярский край, Михаил Котюков
 
 
