В школах в Красноярском крае, где произошли ЧП, примут кадровые решения

КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Кадровые решения в школах в Красноярске и Кодинске, где произошли ЧП, будут приняты до конца недели, сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

В четверг Котюков провел совещание с главами районов края, руководителями правоохранительных органов, муниципальных управлений образования и директорами школ.

"До конца недели будут приняты кадровые решения в школах в Красноярске и Кодинске, где произошли инциденты", - сообщил Котюков в своем Telegram-канале

Во вторник в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. Возбуждены уголовные дела. Напавшая была задержана и помещена в ИВС Кодинска.