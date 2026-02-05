Рейтинг@Mail.ru
В школах в Красноярском крае, где произошли ЧП, примут кадровые решения
09:42 05.02.2026 (обновлено: 10:51 05.02.2026)
В школах в Красноярском крае, где произошли ЧП, примут кадровые решения
Кадровые решения в школах в Красноярске и Кодинске, где произошли ЧП, будут приняты до конца недели, сообщил губернатор региона Михаил Котюков. РИА Новости, 05.02.2026
КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Кадровые решения в школах в Красноярске и Кодинске, где произошли ЧП, будут приняты до конца недели, сообщил губернатор региона Михаил Котюков.
В четверг Котюков провел совещание с главами районов края, руководителями правоохранительных органов, муниципальных управлений образования и директорами школ.
"До конца недели будут приняты кадровые решения в школах в Красноярске и Кодинске, где произошли инциденты", - сообщил Котюков в своем Telegram-канале.
Во вторник в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. Возбуждены уголовные дела. Напавшая была задержана и помещена в ИВС Кодинска.
В среду в ГУМВД РФ по Красноярскому краю поступило сообщение из школы, что ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. Главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог. Девушка задержана, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Автомобиль полиции у здания школы в Красноярске, где восьмиклассница напала на детей и учителя - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В школах в Красноярском крае, где произошли ЧП, проведут работу с детьми
Красноярский крайКрасноярск
 
 
