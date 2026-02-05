Дело о халатности возбудили после нападения на ребенка в Шереметьево

ХИМКИ (Московская обл.), 5 фев - РИА Новости. Дело о халатности расследуется после инцидента в аэропорту "Шереметьево", где мужчина бросил на пол ребенка, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов.

По его словам, дело по статье 293 УК РФ (халатность) выделено в отдельное производство. "По сей день пока мы не знаем, привлечены ли к уголовной ответственности должностные лица", - добавил Шарифов.