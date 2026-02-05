Рейтинг@Mail.ru
17:15 05.02.2026
Дело о халатности возбудили после нападения на ребенка в Шереметьево
Дело о халатности возбудили после нападения на ребенка в Шереметьево
происшествия, россия, москва, египет, шереметьево (аэропорт), химкинский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Египет, Шереметьево (аэропорт), Химкинский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области
ХИМКИ (Московская обл.), 5 фев - РИА Новости. Дело о халатности расследуется после инцидента в аэропорту "Шереметьево", где мужчина бросил на пол ребенка, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов.
Химкинский городской суд сегодня отправил на принудительное лечение Владимира Витикова, обвиняемого в покушении на убийство. Ранее психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.
Подозреваемый в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
У мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, диагностировали шизофрению
4 февраля, 21:20
"В материалах дела содержатся сведения о том, что экипаж и командир воздушного судна сообщили наземным службам, в том числе пограничным службам ФСБ России, с целью его (Витикова - ред.) задержания. Однако этого сделано не было", - сказал адвокат.
По его словам, дело по статье 293 УК РФ (халатность) выделено в отдельное производство. "По сей день пока мы не знаем, привлечены ли к уголовной ответственности должностные лица", - добавил Шарифов.
Он рассказал, что Витиков, прилетевший в Москву из Египта, на борту самолета вел себя неадекватно. "Вставал со своего места, переходил в бизнес-класс, наливал себе на голову воду, снимал очки, доставал сигареты… при прохождении пограничного контроля он попросил у пограничников сигарету и решил закурить", - поведал адвокат.
В июне 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Экспертиза показала, что мужчина болен шизофренией. Свою вину в совершении преступления Витиков признал.
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Напавший на ребенка в Шереметьево получил поддельную справку от психиатра
4 февраля, 22:40
 
