Дело о халатности возбудили после нападения на ребенка в Шереметьево

ХИМКИ (Московская обл.), 5 фев - РИА Новости. Дело о халатности расследуется после инцидента в аэропорту "Шереметьево", где мужчина бросил на пол ребенка, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов.
Химкинский городской суд сегодня отправил на принудительное лечение Владимира Витикова, обвиняемого в покушении на убийство. Ранее психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.
По его словам, дело по статье 293 УК РФ (халатность) выделено в отдельное производство. "По сей день пока мы не знаем, привлечены ли к уголовной ответственности должностные лица", - добавил Шарифов.
Он рассказал, что Витиков, прилетевший в Москву из Египта, на борту самолета вел себя неадекватно. "Вставал со своего места, переходил в бизнес-класс, наливал себе на голову воду, снимал очки, доставал сигареты… при прохождении пограничного контроля он попросил у пограничников сигарету и решил закурить", - поведал адвокат.
В июне 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Экспертиза показала, что мужчина болен шизофренией. Свою вину в совершении преступления Витиков признал.