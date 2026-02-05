Суд отправил на лечение мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

ХИМКИ (Московская обл.), 5 фев - РИА Новости. Химкинский городской суд отправил на принудительное лечение Владимира Витикова, бросившего ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Применить принудительную меру медицинского характера", - сказала судья.
Заседания по делу проходили в закрытом режиме, но сегодня журналистов пустили на оглашение приговора.
По данным СК, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл рейсом из Каира.
В ходе следствия 31-летнему иностранцу проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отмечали в подмосковном главке СК. Выяснилось, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а потому дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Вину он признал, сообщала прокуратура.