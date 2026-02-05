Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил на лечение мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево - РИА Новости, 05.02.2026
16:38 05.02.2026
Суд отправил на лечение мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
Суд отправил на лечение мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево - РИА Новости, 05.02.2026
Суд отправил на лечение мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
Химкинский городской суд отправил на принудительное лечение Владимира Витикова, бросившего ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.02.2026
происшествия
происшествия, каир (город), ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), химкинский городской суд
Происшествия, Каир (город), Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Химкинский городской суд
Суд отправил на лечение мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Суд отправил в психлечебницу мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области. Архивное фото
ХИМКИ (Московская обл.), 5 фев - РИА Новости. Химкинский городской суд отправил на принудительное лечение Владимира Витикова, бросившего ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Применить принудительную меру медицинского характера", - сказала судья.
Заседания по делу проходили в закрытом режиме, но сегодня журналистов пустили на оглашение приговора.
По данным СК, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл рейсом из Каира.
В ходе следствия 31-летнему иностранцу проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отмечали в подмосковном главке СК. Выяснилось, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а потому дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Вину он признал, сообщала прокуратура.
ПроисшествияКаир (город)Ирина ВолкШереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)Химкинский городской суд
 
 
