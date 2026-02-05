Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Севера"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 05.02.2026 (обновлено: 12:18 05.02.2026)
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 05.02.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 военных в зоне действий группировки войск "Север", российские бойцы улучшили свое тактическое положение, сообщили в четверг в... РИА Новости, 05.02.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
харьковская область
сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 280 военных в зоне действий группировки войск "Север", российские бойцы улучшили свое тактическое положение, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 280 военнослужащих, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Покровка, Новая Сечь, Хотень, Могрица и Мирополье Сумской области.
Кроме того, группировка "Север", действуя на харьковском направлении, нанесла поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чугуновка и Графское Харьковской области.
Специальная военная операция на Украине
 
 
