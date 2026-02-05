https://ria.ru/20260205/sever-2072414817.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 05.02.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 военных в зоне действий группировки войск "Север", российские бойцы улучшили свое тактическое положение, сообщили в четверг в... РИА Новости, 05.02.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Севера"
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне спецоперации