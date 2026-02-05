Миронов предложил изъять коммунальные сети у частных собственников

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил разработать государственную федеральную программу, предусматривающую поэтапное изъятие у частных собственников и концессионеров объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и локальных электрических сетей.

Официальное письмо с таким предложением лидер партии направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"В сложившихся условиях представляется обоснованным и соответствующим публичным интересам системный пересмотр модели собственности на стратегические объекты коммунальной инфраструктуры", - сказано в письме.

Предлагается разработать и реализовать на федеральном уровне программу, предусматривающую поэтапное изъятие в порядке и форме, определяемом государством, у частных собственников и концессионеров объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и локальных (распределительных) электрических сетей в собственность субъектов Российской Федерации либо муниципальных образований, с установлением исчерпывающего перечня видов объектов, подлежащих возврату в публичную сферу.

В беседе с РИА Новости Миронов также рассказал, что предлагается исключить из коммунальных тарифов коммерческую маржу.

Он отметил, что системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электрические сети по своему статусу являются естественными монополиями и объектами критической инфраструктурой.