Пользователи Instagram* в США жалуются на сбои

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская) из США жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Проблемы в работе соцсети начались примерно в 5.00 мск, о них сообщили 8191 пользователь из США.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на сбои веб-сайта, плохую работу приложения и ошибки при авторизации.
Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена).
В работе соцсети X произошли масштабные сбои
1 февраля, 20:12