https://ria.ru/20260205/sanktsii-2072374316.html
Другие страны не обязаны соблюдать санкции против России, заявили в ЕС
Другие страны не обязаны соблюдать санкции против России, заявили в ЕС - РИА Новости, 05.02.2026
Другие страны не обязаны соблюдать санкции против России, заявили в ЕС
Евросоюз не в праве требовать от стран, не являющихся его членами, соблюдать европейские санкции, введенные против России, признал спецпредставитель ЕС по... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:34:00+03:00
2026-02-05T09:34:00+03:00
2026-02-05T09:34:00+03:00
в мире
россия
китай
индия
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
https://ria.ru/20260205/sanktsii-2072348870.html
https://ria.ru/20260204/sanktsii-2072307951.html
россия
китай
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, индия, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Китай, Индия, Владимир Путин, Евросоюз
Другие страны не обязаны соблюдать санкции против России, заявили в ЕС
О`Салливан: страны вне ЕС не обязаны соблюдать санкции против России