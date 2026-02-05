Рейтинг@Mail.ru
Другие страны не обязаны соблюдать санкции против России, заявили в ЕС - РИА Новости, 05.02.2026
09:34 05.02.2026
Другие страны не обязаны соблюдать санкции против России, заявили в ЕС
Евросоюз не в праве требовать от стран, не являющихся его членами, соблюдать европейские санкции, введенные против России, признал спецпредставитель ЕС по...
в мире, россия, китай, индия, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Китай, Индия, Владимир Путин, Евросоюз
Другие страны не обязаны соблюдать санкции против России, заявили в ЕС

О`Салливан: страны вне ЕС не обязаны соблюдать санкции против России

Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Евросоюз не в праве требовать от стран, не являющихся его членами, соблюдать европейские санкции, введенные против России, признал спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О`Салливан.
"Ни одна страна в мире, не входящая в ЕС, не обязана соблюдать наши санкции", - заявил О`Салливан в интервью британскому изданию Guardian. Он отметил, что якобы не спешит обвинять такие страны в несоблюдении санкций ЕС.
При этом в январе в интервью изданию Euractiv О`Салливан заявил, что Евросоюз должен оказывать "максимальное давление" на Китай и Индию с целью прекратить закупки российских энергоносителей.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
