В Европе высмеяли регулярные санкции ЕС против России
02:50 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/sanktsii-2072348870.html
В Европе высмеяли регулярные санкции ЕС против России
Постоянные попытки ЕС повлиять на Россию посредством введения санкций настолько абсурдны, что кажутся сатирой и лишь затрудняют урегулирование украинского... РИА Новости, 05.02.2026
в мире, россия, украина, европа, евросоюз
В Европе высмеяли регулярные санкции ЕС против России

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Постоянные попытки ЕС повлиять на Россию посредством введения санкций настолько абсурдны, что кажутся сатирой и лишь затрудняют урегулирование украинского конфликта, говорится в статье издания Euractiv, автором которой выступил колумнист Томас Моллер-Нильсен.
"План ЕС, если его вообще можно так назвать, состоит в том, чтобы продолжать финансировать большую часть военных усилий Киева, надеясь, вопреки всякой надежде, что следующий пакет санкций чудесным образом достигнет того, чего не смогли сделать предыдущие девятнадцать... Эта схема настолько очевидно абсурдна, что почти кажется политической сатирой", - пишет автор материала.
По его мнению, постоянные санкции ЕС только затрудняют достижение мира на Украине.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах всё чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
ЕК отложила презентацию предложения по новым антироссийским санкциям
4 февраля, 20:03
 
