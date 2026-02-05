https://ria.ru/20260205/sanitarka-2072518037.html
В Курганской области санитарке дали десять лет колонии за убийство девочки
В Курганской области санитарке дали десять лет колонии за убийство девочки
ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев - РИА Новости. Суд назначил 10 лет колонии санитарке дома-интерната для умственно отсталых детей в Курганской области, обвиняемой в убийстве 9-летней девочки, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, женщина в ночь на 25 августа 2025 года на рабочем месте ударила по голове находящуюся на стационарном обслуживании девочку 2015 года рождения, после чего начала ее душить, пока она не перестала подавать признаков жизни. В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в совершении данного преступления не признала.
"Курганский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении санитарки "Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей". Суд назначил виновной наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Гражданский иск о компенсации морального вреда удовлетворен на сумму 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Она признана виновной по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии), уточняется в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил, отмечает надзорное ведомство.