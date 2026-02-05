В Курганской области санитарке дали десять лет колонии за убийство девочки

По данным прокуратуры, женщина в ночь на 25 августа 2025 года на рабочем месте ударила по голове находящуюся на стационарном обслуживании девочку 2015 года рождения, после чего начала ее душить, пока она не перестала подавать признаков жизни. В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в совершении данного преступления не признала.