Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области санитарке дали десять лет колонии за убийство девочки - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 05.02.2026 (обновлено: 17:32 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/sanitarka-2072518037.html
В Курганской области санитарке дали десять лет колонии за убийство девочки
В Курганской области санитарке дали десять лет колонии за убийство девочки - РИА Новости, 05.02.2026
В Курганской области санитарке дали десять лет колонии за убийство девочки
Суд назначил 10 лет колонии санитарке дома-интерната для умственно отсталых детей в Курганской области, обвиняемой в убийстве 9-летней девочки, сообщил... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T17:01:00+03:00
2026-02-05T17:32:00+03:00
происшествия
курганская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069131853_0:498:2756:2048_1920x0_80_0_0_963f9e24ebd0d1063470a017f456959d.jpg
https://ria.ru/20260204/chp-2072237284.html
курганская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069131853_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_1e51f4b5c7dc6a497e15687350854571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, россия
Происшествия, Курганская область, Россия
В Курганской области санитарке дали десять лет колонии за убийство девочки

Под Курганом санитарке дали десять лет колонии за убийство девочки в интернате

© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи в зале заседаний суда
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи в зале заседаний суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев - РИА Новости. Суд назначил 10 лет колонии санитарке дома-интерната для умственно отсталых детей в Курганской области, обвиняемой в убийстве 9-летней девочки, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, женщина в ночь на 25 августа 2025 года на рабочем месте ударила по голове находящуюся на стационарном обслуживании девочку 2015 года рождения, после чего начала ее душить, пока она не перестала подавать признаков жизни. В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в совершении данного преступления не признала.
"Курганский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении санитарки "Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей". Суд назначил виновной наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Гражданский иск о компенсации морального вреда удовлетворен на сумму 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Она признана виновной по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии), уточняется в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил, отмечает надзорное ведомство.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Всех детей, отравившихся угарным газом в Дагестане, выписали из больницы
4 февраля, 15:39
 
ПроисшествияКурганская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала