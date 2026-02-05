Общественники предложили сделать налоговый режим для самозанятых постоянным

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов в разговоре с РИА Новости предложил закрепить специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - как постоянно действующий.

"Необходимо закрепить для самозанятых НПД как постоянный режим и не допустить повышения налоговой ставки", - сказал Литвинов.

Он отметил, что эксперимент показал себя крайне успешным: с 2019 года число зарегистрированных самозанятых выросло до 15 миллионов. Кроме того, за прошлый год общие доходы самозанятых составили более трех триллионов рублей, а налоговые поступления выросли до 136 миллиардов рублей.

"Самозанятость успешно встроилась в легальную экономику: в сферу услуг, торговли, строительства, образования, IT и креативных индустрий. Однако потенциал этого режима пока реализован не полностью. Например, остается неурегулированным крупный сегмент частных перевозок на личных автомобилях. Это не такси. Его правовое оформление на базе законодательства о платформенной экономике может легализовать до пяти миллионов водителей и значительно расширить налоговую базу", - подчеркнул он.

Литвинов добавил, что институт самозанятости решил большую проблему налоговой системы. По его словам, раньше она не различала физлиц, которые работают сами на себя, и индивидуальных предпринимателей с наемными работниками, многомиллионными оборотами, а сейчас она стала более гибкой и справедливой.