Общественники предложили сделать налоговый режим для самозанятых постоянным
06:29 05.02.2026
Общественники предложили сделать налоговый режим для самозанятых постоянным
Общественники предложили сделать налоговый режим для самозанятых постоянным - РИА Новости, 05.02.2026
Общественники предложили сделать налоговый режим для самозанятых постоянным
Руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов в разговоре с РИА Новости предложил закрепить специальный налоговый режим для самозанятых - налог на... РИА Новости, 05.02.2026
общество
россия
https://ria.ru/20260129/vtb-2070980193.html
https://ria.ru/20260121/goduma-2069200783.html
россия
РИА Новости
Новости
общество, россия
Общество, Россия
Общественники предложили сделать налоговый режим для самозанятых постоянным

РИА Новости: в РФ предложили сделать налоговый режим для самозанятых постоянным

Налоговая декларация
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Налоговая декларация. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов в разговоре с РИА Новости предложил закрепить специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - как постоянно действующий.
"Необходимо закрепить для самозанятых НПД как постоянный режим и не допустить повышения налоговой ставки", - сказал Литвинов.
Он отметил, что эксперимент показал себя крайне успешным: с 2019 года число зарегистрированных самозанятых выросло до 15 миллионов. Кроме того, за прошлый год общие доходы самозанятых составили более трех триллионов рублей, а налоговые поступления выросли до 136 миллиардов рублей.
"Самозанятость успешно встроилась в легальную экономику: в сферу услуг, торговли, строительства, образования, IT и креативных индустрий. Однако потенциал этого режима пока реализован не полностью. Например, остается неурегулированным крупный сегмент частных перевозок на личных автомобилях. Это не такси. Его правовое оформление на базе законодательства о платформенной экономике может легализовать до пяти миллионов водителей и значительно расширить налоговую базу", - подчеркнул он.
Литвинов добавил, что институт самозанятости решил большую проблему налоговой системы. По его словам, раньше она не различала физлиц, которые работают сами на себя, и индивидуальных предпринимателей с наемными работниками, многомиллионными оборотами, а сейчас она стала более гибкой и справедливой.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России с 2019 года в порядке эксперимента на срок до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности.
Общество Россия
 
 
